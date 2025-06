Weitere Nacht der Pogrome in Nordirland

Portadown. In Nordirland ist es von Donnerstag auf Freitag die vierte Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. In Portadown seien Polizisten mit Steinen und Feuerwerk angegriffen worden. Bei einer Brandstiftung in der Stadt Coleraine werde von einer rassistisch motivierten Tat ausgegangen. Die Pogrome hatten begonnen, nachdem zwei 14jährige versucht haben sollen, ein Mädchen zu vergewaltigen. Ihre Nationalität ist unklar – es war aber gemeldet worden, dass zu ihrer Vernehmung ein Dolmetscher hinzugezogen worden sei. (dpa/jW)