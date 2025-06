Spaniens Premier bittet um Vergebung

Madrid. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez plant nach dem Rücktritt eines hochrangigen Parteigenossen wegen Korruptionsverdachts einen Umbau der Sozialistischen Partei (PSOE). Er bitte die Spanier um Vergebung, sagte Sánchez am Donnerstag. Eine Neuwahl lehnt er ab. Es handele sich um eine Krise der Partei und nicht der Regierung, erklärte er. Santos Cerdán, Nummer drei in der Parteihierarchie, hatte am Donnerstag wegen einer Vorladung vor Gericht sein Abgeordnetenmandat niedergelegt und war von allen Parteiämtern zurückgetreten. (Reuters/jW)