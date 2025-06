Brüssel stützt Ukraine mit nächster Milliarde

Moskau. Die EU hat der Ukraine am Freitag eine weitere Milliarde Euro überwiesen, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf X mitteilte. Seit Anfang 2022 habe man Kiew 150 Milliarden Euro zukommen lassen. Die neuerliche Zahlung geschieht vor dem Hintergrund eines drohenden Zusammenbruchs der ukrainischen Front im Gebiet Dnipropetrowsk, wo russische Verbände laut dem US-amerikanischen »Institute for the Study of War« rasch vorrücken. Am Donnerstag, dem russischen Nationalfeiertag, hatten beide Seiten erneut Gefangene ausgetauscht, wie bei einem Treffen in Istanbul vereinbart worden war. (jW)