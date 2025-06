Israel verhängt Lockdown über Westbank

Tel Aviv. Nach dem Angriff auf den Iran hat das israelische Militär Medienberichten zufolge einen Lockdown für das besetzte Westjordanland angeordnet. In den israelischen Siedlungen in dem Gebiet sei die Alarmbereitschaft erhöht worden, berichtete Ynet am Freitag. Die Times of Israel meldete außerdem eine Truppenmobilisierung im Norden Israels. Am Donnerstag hatte die UN-Vollversammlung erneut eine sofortige Waffenruhe für Gaza gefordert. 149 Mitgliedsländer, darunter Deutschland, stimmten in New York für die Resolution, zwölf dagegen – so Israel und die USA. 19 enthielten sich. Die französisch-palästinensische EU-Abgeordnete Rima Hassan ist am Donnerstag abend nach der Kaperung des Gazahilfsschiffs »Madleen« durch Israel nach Frankreich zurückgekehrt. In Paris wurde sie von einer großen Menschenmenge empfangen und gefeiert. (dpa/jW)