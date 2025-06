USA: Hinrichtungen mit Stickstoff und Gift

Atmore. In den USA sind erneut Hinrichtungen vollzogen worden. Im Bundesstaat Alabama starb am Dienstag (Ortszeit) im Gefängnis von Atmore ein 65jähriger, der wegen Vergewaltigung und Ermordung einer 32jährigen Frau im Jahr 1988 zum Tode verurteilt worden war, durch Anwendung von Stickstoff. Menschenrechtler fordern seit langem ein Verbot dieser Exekutionsmethode. Ein weiterer Mann, der 1994 wegen des gleichen Delikts verurteilt worden war, wurde im Staatsgefängnis von Florida in Raiford durch eine Giftinjektion getötet. Damit wurden seit Jahresbeginn in den USA 21 Todesurteile vollstreckt. (AFP/jW)