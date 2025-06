Urteile in Malta im Mordfall an Journalistin

Valetta. In Malta sind wegen der Ermordung der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia zwei Komplizen am Dienstag wegen Beihilfe zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden, wie AFP am Mittwoch mitteilte. Die beiden Angeklagten waren in einer sechswöchigen Gerichtsverhandlung für schuldig befunden worden, den Sprengstoff beschafft zu haben, mit dem Caruana Galizia 2017 bei einem Bombenanschlag auf ihr Auto getötet worden war. Drei Auftragsmörder, die sich für schuldig bekannt hatten, befinden sich bereits in Haft. Der mutmaßliche Auftraggeber, ein Geschäftsmann, wartet noch auf seinen Prozess. (AFP/jW)