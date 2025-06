Rassistische Gewalt in Nordirland

Ballymena. Nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff von zwei Jugendlichen auf ein Mädchen ist es in Nordirland erneut zu rassistischen Ausschreitungen gekommen. In der Stadt Ballymena seien Einsatzkräfte die zweite Nacht in Folge mit Molotowcocktails, Ziegelsteinen und Feuerwerk angegriffen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. 17 Beamte seien verletzt worden. Auch Belfast und einige andere Städte des britischen Landesteils waren demnach von der rassistischen Gewalt betroffen. Die beiden Jugendlichen wiesen unterdessen vor Gericht alle Vorwürfe zurück. (dpa/jW)