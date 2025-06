Israel: Parlament stimmt über Auflösung ab

Jerusalem. Auf Antrag der Opposition sollte das israelische Parlament noch am Mittwoch über seine Auflösung abstimmen, was den Weg zu Neuwahlen ebnen könnte. Zwei ultraorthodoxe Regierungsparteien hatten zuletzt gedroht, dem Antrag aufgrund eines in der Regierung geführten Streits über die Einberufung ultraorthodoxer Juden in die Armee zuzustimmen. Bisher waren diese wegen einer Ausnahmeregelung nicht zum Wehrdienst verpflichtet. Würde dem Antrag zugestimmt, was mit den Stimmen der beiden Regierungsparteien gelingen würde, bräuchte es noch drei weitere Abstimmungen, bis die Knesset aufgelöst wird. (AFP/jW)