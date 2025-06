Israels Marine greift Jemen an

Tel Aviv. Israel hat den Jemen im aktuellen Konflikt erstmals vom Wasser aus angegriffen. Ziel der von der israelischen Marine ausgeführten Attacke am Dienstag morgen seien Einrichtungen der Ansarollah am Hafen Hodeida gewesen, teilte die Armee mit. Die Angriffe seien eine Reaktion auf solche der »Huthi-Miliz« mit Boden-Boden-Raketen und Drohnen auf Israel, hieß es. Der Hafen werde für den Transport von Waffen genutzt, dabei werde zivile Infrastruktur für militärische Zwecke missbraucht. Ein Armeesprecher hatte am Montag abend zur Evakuierung von drei Häfen im Jemen aufgerufen. Angaben zu möglichen Opfern gab es zunächst keine. Die Ansarollah haben sich mit den Palästinensern solidarisch erklärt und greifen seit Beginn des Gazakriegs immer wieder Handelsschiffe mit Ziel Israel sowie den zionistischen Staat selbst direkt an. Auch Israels Armee hat den Jemen im Verbund mit US-Kräften mehrfach bombardiert. (dpa/jW)