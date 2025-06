Blackstone: Halbe Billion Dollar in Europa anlegen

New York. Der Vermögensverwalter Blackstone sucht verstärkt nach Anlagemöglichkeiten in Europa. Sein Konzern wolle in den kommenden zehn Jahren bis zu 500 Milliarden US-Dollar auf dem Kontinent investieren, sagte Chef Steve Schwarzman am Dienstag gegenüber Bloomberg TV. Angesichts der Aufrüstung vieler europäischer Staaten biete Europa in den zugehörigen Sektoren »große Chancen«. Ein weiterer Grund dürften die von US-Präsident Donald Trump ausgelösten politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen sein. Insgesamt verwaltet Blackstone ein Vermögen im Volumen von etwa einer Billion Dollar. (Reuters/jW)