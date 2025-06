Preis der Angst

jW

Dies ist ein Moment im gesellschaftlichen Leben der USA, an den man sich noch erinnern sollte, den man jedoch nicht fürchten muss, denn es ist ein Moment des Wahnsinns. Was meine ich damit? In der Politik, in staatlichen Gemeinwesen, gibt es wie im Leben einzelner Menschen Zeiten, die man als Momente des Fiebers bezeichnen kann, als politisches Fieber, das die Gesellschaft durchdringt und verändert. Aber nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren, denn es handelt sich um ein wahnhaftes Fieber, das aus Angst und Furcht entsteht. Der beste aller treibenden Faktoren für jeden Politiker ist das Erzeugen von Angst, denn sie wissen, dass Menschen in Zeiten der Angst buchstäblich nicht in der Lage sind, klar zu denken. In ihren Köpfen ballt sich die Angst zu einem Bündel menschlichen Selbsterhaltungstriebs zusammen, und sie sind von daher offen für die schlimmsten Ideen, die jemals von Männern und Frauen geäußert wurden. Willkommen in der Trump-Ära.

Die Politik ist eine Sache, die Ökonomie jedoch eine andere. Wir bewegen uns hart am Rand des wirtschaftlichen Desasters, weil ein Mann, der sich selbst für den Klügsten im Raum hält, das so will, obwohl seine Vergangenheit das glatte Gegenteil beweist. Trumps Zollpolitik ist nur ein weiteres Symptom des Fiebers, von dem ich gesprochen habe. Jeder, der wirtschaftlich denken kann, weiß, dass Zölle nichts anderes sind als Steuern. Und es heißt, wer die Macht hat, Steuern zu erheben, der verfügt damit über die Macht, andere zu zerstören. Wenn man die Einnahmen und Gewinne von Unternehmen, kleinen Betrieben, Familien, Kommunen und, ja, sogar von ganzen Nationen zerstört, kann das nur zu gesellschaftlicher Zerstörung führen, und genau das werden wir bald mit eigenen Augen sehen.

Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass dies kein Moment der Hoffnung ist, aber dieser Moment wird kommen, das ist sicher. Doch wir könnten einen hohen Preis dafür zahlen, denn wir befinden uns mitten in einem Fieber, das wie Lava brennt, die Berge auseinanderreißt. Das Fieber ist zerstörerisch, und es wird zerstören und Chaos verursachen, wie es viele von uns noch nie zuvor erlebt haben. Das sind die Kosten politischer Ignoranz und Angst.