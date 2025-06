US-General Alexus Grynkewich wird neuer NATO-Militärchef

Jacquelyn Martin/AP/dpa Der Neue: Generalleutnant Alex Grynkewich (Washington, 17.3.2025)

Brüssel. Der US-General Alexus Grynkewich wird neuer Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Der Nordatlantikrat stimmte seiner Nominierung in Brüssel zu, wie eine Sprecherin der Militärallianz am Donnerstag im Onlinedienst X mitteilte. Grynkewich übernimmt die Militärführung der NATO im vierten Jahr des Ukraine-Krieges und zum Zeitpunkt enormer Aufrüstung in Europa.

Im Sommer soll Grynkewich dem bisherigen Militärchef Christopher Cavoli nachfolgen, wie die NATO weiter mitteilte. Grynkewich führt in seiner neuen Funktion unter anderem die rund 100.000 US-Soldaten in Europa. Der Drei-Sterne-General arbeitet derzeit im US-Generalstab. Von 2010 bis 2012 war er im Hauptquartier des US European Command in Stuttgart unter anderem als Leiter der Planungsabteilung im Einsatz.

Der Oberbefehlshaber (Supreme Allied Commander Europe, abgekürzt Saceur) ist in der NATO traditionell ein US-General, während die Europäer den Generalsekretär stellen. US-Medien hatten im März berichtet, dass US-Präsident Donald Trump im Rahmen von Umstrukturierungen im US-Verteidigungsministerium darüber nachdenke, den Posten nicht erneut mit einem US-General zu besetzen. (AFP/jW)