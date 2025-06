USA wollen Verbot von Irans Urananreicherung

Washington. Ein mögliches US-Atomabkommen mit dem Iran schließt nach den Worten von Präsident Donald Trump jede Anreicherung von Uran aus. Das erklärte er am Montag (Ortszeit) in seinem Onlinenetzwerk »Truth Social«. Irans Außenminister Abbas Araghtschi hatte zuvor bei einer Pressekonferenz in Kairo erklärt, die Anreicherung von Uran zur zivilen Nutzung im Rahmen seines »friedlichen Atomprogramms« sei für den Iran nicht verhandelbar. Mitte April hatten die USA und der Iran die Gespräche über ein mögliches neues Abkommen aufgenommen. Die ersten fünf Verhandlungsrunden blieben ohne Ergebnis. (AFP/jW)