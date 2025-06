Niederlande: Regierung warnt vor »Kontrollen«

Den Haag. Nachdem rechte niederländische Aktivisten Berichten zufolge in der Nacht auf Montag eigenmächtig »Kontrollen« an der Grenze zu Deutschland einrichteten, um Autos zu stoppen und auf angebliche »illegale Migranten« zu überprüfen, hat das Innenministerium in Den Haag am Montag die Respektierung des Rechtsstaats angemahnt. Der extrem rechte Parteichef Geert Wilders bezeichnete die Kontrollen hingegen als »phantastische Initiative«. Vor einer Woche hatte er die niederländische Regierung zu Fall gebracht, indem sich seine »Freiheitspartei« (PVV) im Streit um die Einwanderungspolitik aus der Koalition zurückzog. (AFP/jW)