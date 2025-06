Frankreich: Treffen der Ultrarechten

Paris. Ultrarechte Politiker aus mehreren europäischen Staaten sind am Montag auf Einladung der Partei Rassemblement National von Marine Le Pen in Mormant-sur-Vernisson bei Paris zusammengekommen. Unter den Teilnehmern waren unter anderem Ungarns Premier Viktor Orbán, Italiens Vizeregierungschef Matteo Salvini (Lega) und der Chef der spanischen Vox, Santiago Abascal. In knapp zwei Jahren will Le Pen erneut zur Präsidentschaftswahl in Frankreich antreten, obwohl sie wegen einer einschlägigen Verurteilung ihr passives Wahlrecht eingebüßt hat. (AFP/jW)