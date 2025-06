Ukraine-Krieg: Gefangene werden ausgetauscht

Moskau. Russland und die Ukrai­ne haben mit einem weiteren Gefangenenaustausch begonnen. Vereinbart worden war er Anfang des Monats in Istanbul bei direkten Verhandlungen von Vertretern beider Seiten. Die erste Gruppe russischer Soldaten unter 25 Jahren sei aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag mit. Der Ukraine sei im Gegenzug eine ähnliche Zahl Gefangener übergeben worden. Kiew bestätigte den Austausch. Die russischen Soldaten befanden sich nach Angaben aus Moskau vorübergehend in Belarus und erhielten dort medizinische Hilfe. (dpa/jW)