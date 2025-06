Saturn schrumpft: Mediamarkt übernimmt

Düsseldorf. Aus Saturn wird Mediamarkt: In einigen deutschen Städten werden in diesen Tagen Kunden beim Einkaufen überrascht sein. Wo kürzlich noch eine Filiale von Saturn zu finden war, prangt ein rotes Mediamarkt-Schild, berichtete dpa am Montag. So zum Beispiel in mehreren nordrhein-westfälischen Städten wie Neuss, Hilden, Köln und Aachen. Zahlreiche Filialen sind bereits umgewandelt worden. Vor einigen Jahren gab es in Deutschland noch etwa 150 Saturn-Märkte. (dpa/jW)