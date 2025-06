Sozialverband VdK für freie Hausarztwahl

Berlin: Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, spricht sich bei der möglichen Einführung eines Primärarztsystems gegen eine eingeschränkte Hausarztwahl aus. Sie widersprach damit Überlegungen vom Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, in einem Streitgespräch am Sonntag im Deutschlandfunk. »Ich halte gar nichts davon, dass Patientinnen und Patienten einem Hausarzt oder einer Hausärztin zugeteilt werden könnten«, sagte Bentele. In einem System einer »patientenzentrierten Primärversorgung« müssten sie die Wahlmöglichkeit für den passenden Hausarzt als ihre Hauptvertrauensperson behalten. (jW)