Bundestagspräsidentin kontert Duma-Chef

Berlin. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat nach einem Brief des russischen Parlamentschefs Wjatscheslaw Wolodin betont, dass sich der Bundestag nicht einschüchtern lasse. »Weder in seiner außenpolitischen Haltung noch in seinem geschichtlichen Selbstverständnis und seiner Gedenkkultur«, schrieb Klöckner laut Mitteilung vom Montag in ihrer Antwort. Wolodin hatte vor einer Eskalation gewarnt: »Wir wissen, dass die deutsche Regierung plant, eine Raketenproduktion in der Ukraine aufzubauen. Damit wird die BRD immer mehr in ein militärisches Vorgehen gegen Russland hineingezogen.« (dpa/jW)