Niederlande: Streik legt Bahnverkehr landesweit lahm

Utrecht. Ein Streik legt den Bahnverkehr in den Niederlanden an diesem Dienstag weitestgehend lahm. Praktisch alle Züge fallen aus, wie das staatliche Bahnunternehmen am Montag ankündigte. Sämtliche Intercity-Züge zwischen Berlin und Amsterdam fahren ebenso wenig wie ein Teil der ICE-Züge auf der Verbindung Frankfurt-Köln-Amsterdam, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Einige Nachtzüge von und nach Amsterdam sind ebenfalls betroffen. Grund für den Streik ist ein Tarifkonflikt. Bereits am Freitag hatte ein Streik den Bahnverkehr in den Niederlanden ausgebremst. (dpa/jW)