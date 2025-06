UN-Atombehörde besorgt über Iran

Wien. Der oberste UN-Atomwächter, Rafael Grossi, ist beunruhigt über das iranische Nuklearprogramm. Der rasche Anstieg der Mengen von beinahe atomwaffentauglichem Uran im Iran gebe Anlass zu »großer Sorge«, sagte Grossi am Montag vor dem Gouverneursrat der IAEA in Wien zu Beginn einer einwöchigen Sitzung zum Iran. Grossi verlangte am Montag auch von Teheran, endlich Fragen zu ungeklärten nuklearen Projekten zu beantworten. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA wollen im Verlauf der Woche im IAEA-Rat auch eine entsprechende Resolution gegen Teheran verabschieden. (dpa/jW)