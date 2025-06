Mali: Schwere Kämpfe mit Dschihadisten

Bamako. Dschihadisten haben am Mittwoch und Donnerstag ihre jüngste Offensive in Mali fortgesetzt und zwei weitere Militäreinrichtungen angegriffen, wie die Armee des Landes laut der Agentur Reuters mitteilte. Demnach wurden am Donnerstag morgen sowohl Bodentruppen als auch Luftverstärkung mobilisiert, um auf einen Angriff auf einen Sicherheitsposten in Mahou im Osten Malis nahe der Grenze zu Burkina Faso zu reagieren. Bei den Kämpfen handelt es sich um die für die malische Armee verlustreichsten seit langem. Die bewaffneten Gruppen geben an, Hunderte Soldaten getötet zu haben. (Reuters/jW)