Zahl offener Stellen sinkt deutlich

Nürnberg. Die Anzahl der offenen Stellen in der BRD hat sich binnen eines Jahres um 25 Prozent reduziert. Im ersten Quartal 2025 seien 1,2 Millionen Arbeitsplätze unbesetzt gewesen, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg als Ergebnis seiner Stellenerhebung mit. Das sind 226.000 weniger als im vierten Quartal 2024 und 390.000 weniger als im ersten Quartal 2024. In der Industrie rechnen 37,3 Prozent der Unternehmen mit einem Stellenabbau. (dpa/jW)