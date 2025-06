Fakekontrollen: Polizisten verhaftet

Berlin. Drei Berliner Polizisten sollen Autofahrern bei vorgetäuschten Verkehrskontrollen und mit gefälschten Papieren größere Summen Bargeld abgenommen haben. Die drei Männer, zwei Polizeikommissare und ein Polizeimeister, wurden verhaftet, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Wohnungen und Diensträume wurden durchsucht. Verdächtig als Mittäter ist ein 45jähriger Mann, der für die Taten Autos gemietet haben soll. In einem Fall sollen die Beamten am 8. Mai mindestens 8.000 Euro von einem Autofahrer in Charlottenburg kassiert haben. Die Polizei prüft dienstrechtliche Konsequenzen. (dpa/jW)