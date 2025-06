Manfred Moslehner verstorben

Berlin. Der durch seinen jahrelangen und schließlich erfolgreichen Kampf gegen die Verdrängung aus seinem Häuschen in Berlin-Reinickendorf bekannt gewordene Berliner Rentner Manfred Moslehner ist tot. Das bestätigte die Initiative »Siedlung am Steinberg kämpft« am Donnerstag dem RBB. Im Oktober 2024 hatte das Berliner Landgericht eine Klage des Vermieters abgewiesen. Der 85jährige lebte seit seiner Geburt in der Siedlung, die 2010 vom Land Berlin verkauft worden war. Eine vom neuen Eigentümer angekündigte Modernisierung hatte Moslehner mit Verweis auf die damit einhergehende Vervielfachung der Miete und sein geringes Einkommen abgelehnt. (jW)