Vietnams Premier zu Staatsbesuch in Estland

Tallinn. Vietnams Premier Pham Minh Chinh ist am Donnerstag mit einer hochrangigen Delegation in Tallinn gelandet und beginnt auf Einladung seines Amtskollegen Kristen Michal einen dreitägigen Staatsbesuch in Estland, meldete die Vietnam News Agency (VNA). Estland ist die erste Station der Europareise des Premiers, die ihn auch nach Frankreich und Schweden führen wird. VNA betonte Estlands aktive Unterstützung bei der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen Vietnam und der EU (EVFTA) und dass es eines der ersten EU-Länder war, welches das Investitionsschutzabkommen zwischen Vietnam und der EU (EVIPA) ratifizierte. (jW)