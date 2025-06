Anadolu Agency/IMAGO Kleines Boot mit großer Mission: Gazas Blockade durchbrechen (1.6.2025)

Der Schrecken war groß: Dienstag nacht meldete die am Sonntag aufgebrochene Gazaflottille, dass eine Drohne über sie kreise. Kurz darauf gab es jedoch Entwarnung – es handelte sich nur um eine Drohne der griechischen Küstenwache. Die Gefahr eines israelischen Angriffs auf das Segelboot, das die Blockade Gazas mit Hilfsgütern durchbrechen will, bleibt hingegen real. Am 2. Mai wurde bereits ein Schiff der palästinasolidarischen Freedom Flotilla Coalition vor Malta beschossen. 2010 töteten israelische Soldaten außerdem neun Aktivisten, die die seit 2007 bestehende Abriegelung des Küstenstreifens auf dem Seeweg überwinden wollten.

Gegen die Umweltaktivistin Greta Thunberg, prominentestes Mitglied der 12köpfigen Besatzung, kursieren Morddrohungen. Der israelische Geschäftsmann Eran Efrat schrieb etwa am Sonntag auf X: »Wir haben eine einmalige Gelegenheit, Greta ertrinken zu lassen, und ich hoffe, wir haben nicht vor, sie zu verpassen.« Doch Thunberg scheint sich nicht einschüchtern zu lassen: »Egal wie gefährlich diese Mission ist, sie ist nicht annähernd so gefährlich wie das Schweigen der ganzen Welt angesichts des live übertragenen Völkermords«, sagte sie gleichentags.

Wegen der Blockade wird der Hunger der Menschen in Gaza täglich größer. Am Mittwoch setzte die Gaza Humanitarian Foundation (GHF), eine durch Israel kontrollierte »Stiftung«, die Ausgabe von Essensrationen nach eigenen Angaben aufgrund von »Aktualisierungs-, Organisations- und Effizienzsteigerungsarbeiten« aus. Zuvor waren seit Sonntag 61 Palästinenser laut der lokalen Gesundheitsbehörde bei dem Versuch erschossen worden, an die wenigen Lebensmittel in den GHF-Verteilzentren zu gelangen. UN-Sprecher Stéphane Dujarric bezeichnete das neue Ausgabesystem am Mittwoch als »Rezept für eine Katastrophe«. Die UNO betont immer wieder, dass sie bereit wäre, die Versorgung in Gaza sicherzustellen – wenn sie nur gelassen werde.

18 Menschen wurden am Mittwoch laut der Gesundheitsbehörde bei einem Luftangriff auf eine Schule in Khan Junis getötet, die zur Unterkunft für Vertriebene umfunktioniert worden war. Eine Recherche der britischen Tageszeitung The Guardian vom Montag hatte ergeben, dass in den vergangenen Monaten Schulen noch intensiver angegriffen wurden als ohnehin schon.