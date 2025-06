Geteiltes Land

Kasia Strek/REUTERS Am Sonntag wurde in Polen ein neuer Präsident gewählt (Gluchow)

Der rechte Kandidat Karol Nawrocki hat die Präsidentschaftswahl in Polen gewonnen. Aber ein Erdrutschsieg war das nicht: 50,89 zu 49,11 Prozent. Gleich nach Schließung der Wahllokale hatte Rafał Trzaskowski von der liberalen Bürgerplattform noch minimal vorn gelegen. Doch der frenetische Jubel, den seine Anhänger auf Grundlage dieser wenig verlässlichen Exit Polls hinlegten, hatte etwas von Autosuggestion. Da wurde etwas für die Wirklichkeit genommen, was nur gilt, wenn man es so begriffslos fasst wie einst Helmut Kohl: Mehrheit sei Mehrheit, egal wie schmal.

Aber abgesehen davon, dass dieser Vorsprung sich nur bis zur nächsten Umfrage zwei Stunden später hielt: So ganz stimmt das ohnehin nicht. Rafał Trzaskowski hätte im Verbund mit Regierungschef Donald Tusk genau dasselbe Problem bekommen, das jetzt Karol Nawrocki hat: der Präsident einer äußerst knappen Mehrheit zu sein. Darunter liegt eine tiefgehende Spaltung der polnischen Gesellschaft, die mit den Polen »Gewinner oder Verlierer der Transformation« zwar annähernd, aber nicht hinreichend beschrieben ist, da sie wohl auf Klassenunterschieden beruht, aber eben auch auf einer darauf aufbauenden Kränkung. Trzaskowski hat in den Groß- und Universitätsstädten gewonnen, dort, wo es den Leuten relativ gut geht. Und im Norden und Westen, kurz: den ehemals deutschen Gebieten, wo die katholische Kirche nicht den sozialen Rückhalt besitzt, den sie im »alten« Polen östlich und südlich der Weichsel immer noch hat. Aber bei einer Wahl kommt es letztlich darauf an, wer mehr seiner Anhänger mobilisiert, und nicht darauf, wer in den sozialen Blasen von Warschau, Gdansk oder Poznan brilliert.

Das ist Karol Nawrocki besser gelungen. Mit einem Wahlkampf, der perfide und gezielt Ängste mobilisiert hat: vor Deutschland, vor der EU, vor Migranten, vor der »Adaptation« von Kindern durch LGBT-Paare, wie es am Freitag vor der Wahl in einer Anzeige Nawrockis hieß. Wobei nicht klar war, ob das ein zufälliger Terminologiefehler war oder ein gezielter: um zu suggerieren, dass gleichgeschlechtliche Paare, die Kinder adoptieren, diese in Wahrheit »adaptieren«, also umpolen, wollten.

Nawrocki hat auch genutzt, dass Trzaskowski programmatisch einen Gemischtwarenladen aus Schönfärberei, EU-Enthusiasmus und Wirtschaftsliberalismus bei gleichzeitiger Anbiederung an den rechten Überbau namens »Patriotismus« propagiert hat. Das hat bei den PiS-Anhängern nicht gezogen, ihn aber vermutlich Stimmen auf der Linken gekostet. Etwa ein Sechstel der Wähler der Partei Razem soll für Nawrocki gestimmt haben. Trzaskowski mit seiner Vergangenheit als rechte Hand der Warschauer Immobilienwirtschaft ist für dieses Milieu nicht glaubwürdig; da konnte er noch so sehr die harte soziale Wirklichkeit mit einer Sauce von »Toleranz« und »Vielfalt« zuschütten. Jetzt hat er den Salat.