Dutzende Festnahmen bei Gezi-Gedenken

Istanbul. Zwölf Jahre nach Beginn der regierungskritischen Gezi-Proteste in der Türkei sind Aktivisten zufolge mehrere Dutzend Demonstranten festgenommen worden. Er habe Kenntnis von mindestens 87 Festnahmen erhalten, teilte der Verein Progressiver Juristen am Samstag abend via Onlinedienst X mit. Die Gezi-Proteste hatten sich im Mai 2013 an Plänen des damaligen Regierungschefs und heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zur Bebauung des gleichnamigen Istanbuler Parks entzündet. Nach einem brutalen Polizeieinsatz weiteten sich die Proteste aufs ganze Land aus. (AFP/jW)