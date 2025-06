Iran warnt vor Missbrauch von IAEA-Angaben

Teheran. Der Iran hat Vergeltungsmaßnahmen angedroht, falls europäische Staaten jüngste Zahlen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über eine erhöhte iranische Produktion an angereichertem Uran »ausnutzen« sollten. Er habe IAEA-Chef Rafael Grossi dazu aufgefordert, zu verhindern, dass die Zahlen »für politische Zwecke« missbraucht würden, erklärte Außenminister Abbas Araghtschi am Sonntag. Dabei bezog er sich auf Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die weitere Sanktionen angekündigt hatten, falls das iranische Atomprogramm die Sicherheit Europas bedrohe. Am Sonnabend war ein vertraulicher IAEA-Bericht publik geworden, wonach Teheran seinen Bestand von auf 60 Prozent angereichertem Uran stark erhöht hat. Unterdessen legte die US-Regierung Teheran einen nach eigenen Angaben »akzeptablen« Vorschlag für ein Atomabkommen vor. Es sei im »besten Interesse« Teherans, den Vorschlag anzunehmen, hieß es. (AFP/jW)