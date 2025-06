Polen: Hohe Beteiligung bei Stichwahl

Warschau. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen hat sich am Sonntag eine rege Wahlbeteiligung abgezeichnet. Bis zum Mittag gaben mehr als 24,83 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission in Warschau mitteilte. Das war geringfügig mehr als zum gleichen Zeitpunkt bei der zweiten Runde der Präsidentenwahl 2020. Laut Umfragen lagen der Liberale Rafał Trzaskowski aus dem Lager von Regierungschef Donald Tusk und der Rechtskonservative Karol Nawrocki von der oppositionellen PiS gleichauf. Das offizielle Endergebnis wird an diesem Montag erwartet. (dpa/jW)