Großbritannien macht sich »kriegsbereit«

London. Der britische Premierminister Keir Starmer will sein Land »kriegsbereit« machen. »Wir werden die Kriegsbereitschaft Großbritanniens als zentralen Zweck unserer Streitkräfte wiederherstellen«, schrieb Starmer in einem am Sonntag veröffentlichten Beitrag in der Zeitung The Sun. Die neue »Verteidigungsstrategie« sehe eine Aufstockung der Waffen- und Munitionsproduktion vor, hatte zuvor Verteidigungsminister John Healey angekündigt. Die Regierung wolle umgerechnet etwa 1,8 Milliarden Euro in den Bau von mindestens sechs neuen Munitionsfabriken investieren. Die Streitkräfte sollen zudem mehr Waffen mit größerer Reichweite bekommen. (dpa/jW)