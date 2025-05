Iran bestellt österreichische Diplomatin ein

Teheran. Iran hat nach einem Bericht über sein Atomprogramm am Freitag die österreichische Geschäftsträgerin einbestellt. Der Schritt erfolgte als Reaktion auf einen österreichischen Geheimdienstbericht, wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna meldete. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in Österreich hatte in ihrem aktuellen Jahresbericht vor einem »weit fortgeschrittenen« iranischen Programm zur Entwicklung von Kernwaffen geschrieben. Die Einschätzung steht im Gegensatz zu früheren Einschätzungen des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA. Die USA verhandeln derzeit mit dem Iran über eine Begrenzung des Atomprogramms. (dpa/jW)