UNO erwägt Streichung Tausender Stellen

New York. Die Vereinten Nationen erwägen internen Angaben zufolge die Streichung Tausender Stellen. Wie es in einem internen Dokument heißt, das die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag (Ortszeit) einsehen konnte, könnten im Sekretariat bis zu 20 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen. Generalsekretär António Guterres habe für den Haushalt 2026 »ehrgeizige« Sparziele in Höhe von 15 bis 20 Prozent angekündigt, heißt es weiter. Guterres hatte kürzlich angesichts ausbleibender Zahlungen von Mitgliedsländern »schmerzhafte« Änderungen angekündigt. Die Einsparungen treffen dem internen Papier zufolge auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und das Palästinenserhilfswerk UNRWA. (AFP/jW)