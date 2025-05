Nachschlag: Ode an die Rüstung

Tobias Hase/dpa Europäisches Rüstungsprojekt: Unternehmen aus Deutschland, Spanien, Großbritannien und Frankreich sind an der Herstellung des Kampfjets »Eurofighter« beteiligt (Manching, 17.8.2011)

Der Rat der Europäischen Union hat einen 150 Milliarden Euro schweren Rüstungsfonds eingerichtet, um damit die Länder der EU und besondere Nachbarn wie die Ukraine mit europäischen Waffen aufzurüsten. Deshalb analysiert Émilie Aubry in der Arte-Sendung »Mit offenen Karten« die Verteilung der europäischen Rüstungsunternehmen auf der Landkarte. Durch den Blick von oben auf den Atlas soll ein objektives Bild entstehen, doch hier wird eine Ode an die Freude der Kriegswirtschaft gesungen. Kein Wort der Kritik an der Aufrüstung. Rüstungsunternehmen werden als europäische Errungenschaft gepriesen, die Wunderwerke der Technik hervorbringen: Kampfhubschrauber von Leonardo, gepanzerte Fahrzeuge von Rheinmetall, Militärflugzeuge von Airbus und U-Boote von BAE Systems. Aber die Moderatorin mahnt zur Kooperation, um die Kleinstaaterei zu überwinden. Vorbild sei das Kampfflugzeug »Eurofighter«, das in vier EU-Ländern zusammen hergestellt wird. Voilà, fertig ist die europäische Rüstungsgemeinschaft. (bk)