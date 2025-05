Rumänien: Georgescu gibt Politik auf

Bukarest. In Rumänien hat der frühere Präsidentschaftskandidat Călin Georgescu seinen Rückzug aus der Politik erklärt. Statt dessen wolle er in Zukunft ein »neutraler Beobachter« sein, gab der als rechts geltende Politiker am Montag auf Facebook bekannt. Allerdings wolle er sich bei »Ungerechtigkeiten« wieder »einbringen«. Das Verfassungsgericht hatte den Gewinner des wegen angeblicher prorussischer Manipulationen gecancelten ersten Präsidentschaftswahlgangs diqualifiziert. Rumäniens neuer Präsident, der liberale Nicușor Dan, hat nach seiner Wahl am 18. Mai am Montag sein Amt angetreten. (dpa/jW)