Tödliche Überfälle in Nigeria

Abuja. In Nigeria haben Bewaffnete in den vergangenen Tagen mehr als 30 Menschen getötet. Mindestens 20 Personen seien am Sonntag allein in einem Dorf im Bundesstaat Benue massakriert worden, meldete AFP am Dienstag unter Berufung auf lokale Behörden. In der Grenzregion zwischen dem mehrheitlich muslimischen Norden und dem mehrheitlich christlichen Süden Nigerias schwelt bereits seit Jahrzehnten ein Konflikt um Land und Ressourcen. (AFP/jW)