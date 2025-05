Politiker in Bangladesch freigelassen

Dhaka. Das Oberste Gericht in Bangladesch hat am Dienstag die Todesstrafe gegen den Politiker A. T. M. Azharul Islam aufgehoben und seine Freilassung angeordnet. Islam war 2014 unter der im vergangenen Jahr gestürzten Regierungschefin Scheich Hasina wegen Verbrechen gegen die Menschheit verurteilt worden. Dem stellvertretenden Generalsekretär der islamistischen Partei Jamaat-e-Islami waren Mord, Vergewaltigung und Völkermord während des Unabhängigkeitskriegs 1971 gegen Pakistan vorgeworfen worden. Gemeinsam mit Islam waren während der Regierungszeit Hasinas fünf weitere Islamisten in Bangladesch verurteilt worden. (AFP/jW)