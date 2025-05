Empörung über Manöver »African Lion«

Rabat. Das US-Militärmanöver »African Lion«, das am Freitag in Marokko endete, hat in sozialen Netzwerken für Empörung gesorgt. Am Sonntag wurden unter anderem von der Website Middle East Eye Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie die israelische Golani-Brigade gemeinsam mit marokkanischen Truppen den Kampf in unterirdischen Tunneln übt. Der Golani-Brigade wird vorgeworfen, Ende März bei Rafah im Gazastreifen 15 Ersthelfer getötet zu haben. Die Anwesenheit israelischen Militärs in Marokko wurde aufgrund der von US-Präsident Donald Trump initiierten »Abraham-Verträge« möglich. (jW)