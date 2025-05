Griechische Küstenwache rettet Flüchtlinge

Athen. Die griechische Küstenwache hat nach Angaben vom Sonntag in den vergangenen Tagen mehr als 500 Flüchtlinge aus dem Meer vor der südlichen Insel Kreta gerettet. Allein am Sonnabend seien 280 Menschen bei fünf Schiffbrüchen gerettet worden. Die meisten seien Männer aus Ägypten, dem Sudan und Bangladesch gewesen, die in Libyen gestartet waren. Unter den Geretteten befand sich demnach auch ein angeblicher sudanesischer »Schlepper«, der angeklagt wurde. (AFP/jW)