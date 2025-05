Türkei und Pakistan bekräftigen Allianz

Istanbul. Die Türkei und Pakistan wollen ihre Zusammenarbeit verstärken. Dabei gehe es vor allem um die Bereiche Verteidigung, Energie und Verkehr, teilte das Büro des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan am Sonntag nach einem Treffen mit dem pakistanischen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif in Istanbul mit. An dem Treffen nahmen neben dem türkischen Präsidenten auch Außenminister Hakan Fidan, Verteidigungsminister Yaşar Güler und der Chef des Geheimdienstes, İbrahim Kalın, teil. Die Türkei unterhält enge Beziehungen zu Pakistan. Anfang Mai hatte sich Erdoğan auf die Seite Pakistans gestellt, als Indien nach einem Angriff islamistischer Angreifer im indischen Teil Kaschmirs Ziele in Pakistan beschossen hatte. (Reuters/jW)