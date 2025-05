Uganda setzt militärische Kooperation mit Berlin aus

Kampala. Ugandas Militär hat am Montag die Zusammenarbeit mit Deutschland mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Ein Militärsprecher begründete den Schritt auf X damit, dass glaubwürdige Geheimdienstberichte vorlägen, wonach der derzeitige deutsche Botschafter in Uganda, Matthias Schauer, »aktiv an subversiven Aktivitäten im Land beteiligt« sei. Der Chef der »Uganda People’s Defence Forces« (UPDF), Muhoozi Kainerugaba, bekräftigte diese Haltung. Er ist Sohn von Langzeitpräsident Yoweri Museveni und dessen mutmaßlicher Nachfolger. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin wies die Umsturzvorwürfe noch am Montag »aufs Schärfste zurück«. (Reuters/AFP/jW)