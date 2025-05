Insider: Hamas stimmt US-Vorschlag für Waffenruhe zu

Kairo. Wie mehrere Nachrichtenagenturen am Montag unter Berufung auf einen palästinensischen Insider berichteten, hat die Gruppierung einem Vorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff für eine Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt. Damit könnte der Weg für ein Ende des Krieges geebnet werden. »Der Vorschlag umfasst die Freilassung von zehn lebenden israelischen Geiseln, die von Hamas in zwei Gruppen festgehalten werden, im Gegenzug für eine 70tägige Waffenruhe und einen teilweisen Rückzug aus dem Gazastreifen«, sagte der Insider Reuters zufolge. Zudem sieht der Vorschlag die Freilassung einer Anzahl palästinensischer Gefangener durch Israel vor, darunter Hunderte mit langen Haftstrafen. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme. Ein Militärsprecher kündigte hingegen eine »beispiellose« Offensive in Gaza an. (Reuters/AFP/jW)