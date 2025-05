Kretschmer für Gespräche mit Russland

Berlin. Der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer (CDU), hat sich dafür ausgesprochen, die Nord-Stream-Gasleitungen zu nutzen, um wieder mit Russland ins Gespräch zu kommen. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit Zeit Online plädierte der CDU-Vizevorsitzende dafür, wieder 20 Prozent des deutschen Gasbedarfs über Importe aus Russland zu decken. Noch sehe er keine Bereitschaft zu einem entsprechenden Strategiewechsel in der deutschen Politik, sei sich allerdings sicher: »Wenn die wirtschaftliche Entwicklung so voranschreitet, werden wir in ein, zwei Jahren gezwungen sein, unseren Kurs zu ändern.« (dpa/jW)