Trump will Zölle von 50 Prozent auf EU-Waren

Washington. Im Handelsstreit mit der Europäischen Union hat sich US-Präsident Donald Trump für Strafzölle in Höhe von 50 Prozent ausgesprochen. Diese Abgabe auf importierte Waren solle am 1. Juni in Kraft treten, erklärte der Republikaner auf seinem Onlinesprachrohr Truth Social. Zu den laufenden Verhandlungen schrieb Trump, dass diese zu nichts führten. Die EU sei in erster Linie zu dem Zweck gegründet worden, die USA im Bereich des Handels zu übervorteilen. Der US-Präsident hatte im April nach großen Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten überraschend entschieden, vielen Staaten – darunter auch die EU – 90 Tage lang eine Pause von bestimmten Zöllen zu gewähren. Ob die Zölle ab Juni wirklich in Kraft treten, ist unklar. Die jüngsten Drohungen Trumps haben am Freitag nachmittag am Aktienmarkt einen Ausverkauf ausgelöst. (dpa/Reuters/jW)