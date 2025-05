Alle regulären Truppen Israels im Gazastreifen

Tel Aviv. Israels Militär hat Medienberichten zufolge alle regulären Infanterie- und Panzerbrigaden in den Gazastreifen verlegt. Dies berichtete am Sonntag unter anderem die Times of Israel unter Berufung auf die Armee. Auf eine dpa-Anfrage teilte das Militär mit, man werde die Stationierung der Streitkräfte nicht näher ausführen. Dem Bericht zufolge bereitet sich die Armee auf eine Intensivierung ihrer vor einer Woche begonnenen Offensive in dem vor einer Hungersnot stehenden palästinensischen Gebiet vor. Seither werden täglich Dutzende Palästinenser getötet. Am Sonntag meldeten die palästinensischen Behörden 38 Opfer in den vergangenen 24 Stunden sowie mindestens 204 Verletzte. Allerdings umfassten die aktuellen Zahlen nicht die Opfer, die in Krankenhäusern im Norden des Gebiets registriert worden seien. Der Zugang zu diesen sei zu schwierig. (dpa/jW)