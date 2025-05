Frauen besonders durch Altersarmut gefährdet

Hamburg. Mehr als zwei Millionen Rentnerinnen haben 2024 unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze gelebt. Das geht aus einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes auf Anfrage des BSW hervor, aus der der Stern am Freitag berichtete. Demnach sind Frauen von Altersarmut häufiger betroffen als Männer: Den 2,1 Millionen Rentnerinnen standen 1,3 Millionen Rentner gegenüber. Die Zahlen stiegen der Statistik zufolge in den vergangenen zehn Jahren stark an. Waren 2005 noch knapp zwei Millionen Rentner und Rentnerinnen von Armut betroffen, waren es im vergangenen Jahr also 3,4 Millionen. »Unser Rentensystem ist frauenfeindlich«, sagte BSW-Chefin Wagenknecht dem Stern. (AFP/jW)