Schwerin: Grüne wollen Attest von Schröder

Schwerin. Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern fordern ein amtsärztliches Attest zum Gesundheitszustand des Exkanzlers Gerhard Schröder (SPD). Die Partei hält es für befremdlich, dass der 81jährige zweimal eine Zeugenaussage im Untersuchungsausschuss des Schweriner Landtags zu Nord Stream 2 unter Hinweis auf seine Burnout-Erkrankung abgesagt hat, zuletzt aber bei der Wahl von Olaf Lies zum Ministerpräsidenten von Niedersachsen zugegen war. Der Obmann der Grünen im Untersuchungsausschuss, Hannes Damm, erklärte am Freitag, um in der aktuellen Lage trotz Ladung einer mündlichen Befragung fernzubleiben, könne nur ein amtsärztliches Attest herangezogen werden. (dpa/jW)