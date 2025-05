Mexiko: Mordanschlag auf offener Straße

Mexiko-Stadt. Nach der Tötung von zwei engen Mitarbeitern der Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt geht die Justiz von professionellen Angreifern aus. Die Ermordung der persönlichen Sekretärin der Bürgermeisterin Clara Brugada, Ximena Guzmán, und ihres Beraters José Muñoz zur Hauptverkehrszeit auf einer belebten Straße sei »ein gezielter Angriff mit einem hohen Maß an Planung« gewesen, sagte Staatsanwältin Bertha Alcalde Luján am Mittwoch (Ortszeit). Man sei noch dabei, ein Motiv zu ermitteln. Trotz Anzeichen für einen Angriff aus Bandenkreisen sagte Luján: »Wir können nicht feststellen, dass dies mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung steht.« Beide Opfer waren Mitglieder der Partei Morena von Präsidentin Claudia Sheinbaum. (AFP/jW)