Großbritannien: Weiter Militärhilfe für Israel

London. Die britische Regierung hat am Dienstag nachmittag offensichtlich ein Spionageflugzeug zur Überwachung des Gazastreifens entsandt, nur wenige Stunden nachdem Außenminister David Lammy das Vorgehen Israels in der Region als »ungeheuerlich« bezeichnet und angekündigt hatte, dass Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit dem Nahoststaat eingestellt würden. Wie die schottische Tageszeitung The National am Mittwoch berichtete, sei das Flugzeug vom Typ »Shadow R1« in Zypern Richtung Gaza gestartet und habe später seine automatische Ortung ausgeschaltet. The National hebt hervor, dass Lammy zwar am Dienstag behauptet habe, dass keine Waffen mehr an Israel geliefert würden. Gleichzeitig habe er aber zugestanden, dass das Vereinigte Königreich weiter Bauteile des Kampfjets F-35 nach Israel liefere. (jW)